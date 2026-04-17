Crans-Montana il Comune nel mirino degli inquirenti altri 4 indagati | tre politici e un funzionario

A Crans-Montana, il Comune è al centro di un’indagine che coinvolge cinque persone, tra cui tre rappresentanti politici e un funzionario. L’indagine è stata avviata dopo che il Comune è stato iscritto nel registro degli indagati. La procura ha aperto un procedimento ufficiale e ha disposto accertamenti su aspetti amministrativi e gestionali. La vicenda è attualmente sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

Roma, 17 aprile 2026 - Dopo l’iscrizione nel registro degli indagati il presidente del comune, Nicolas Feraud, e l'ex consigliere comunale responsabile della sicurezza pubblica Kevin Barras, si aggrava la posizione del Comune di Crans-Montana nell'inchiesta sul rogo di Capodanno, nel disco bar Constellation, costato la vita a 41 persone , sei delle quali di nazionalità italiana, e il ferimento di altre 115, molte ancora sotto cura. I due politici sono stati accusati due giorni fa, al pari dei proprietari del locale, di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo perché avrebbero contribuito a una serie di falle nel sistema di sicurezza antincendio comunale.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Crans-Montana, il Comune nel mirino degli inquirenti, altri 4 indagati: tre politici e un funzionario Notizie correlate Strage di Crans-Montana, indagati anche ex funzionario e responsabile della sicurezza del ComuneSalgono a quattro gli indagati per la strage di Crans-Montana, dove nella notte di Capodanno un rogo è esploso all’interno del bar Le Constellation,... Crans-Montana, salgono a 4 gli indagati: dopo i Moretti e l’ex funzionario comunale, un responsabile sicurezzaL’inchiesta sulla strage a Le Constellation si infiltra nel Comune di Crans-Montana. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Crans-Montana: l’ex responsabile della sicurezza del comune si rifiuta di rispondere; L’ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana si rifiuta di rispondere; Crans Montana, la procura di Sion sequestra il cellulare del sindaco Féraud; Crans-Montana: altre quattro persone incriminate per il rogo di Capodanno. Crans-Montana, il Comune nel mirino degli inquirenti, altri 4 indagati: tre politici e un funzionarioSalgono a 13 gli iscritti nel registro degli indagati per l’incendio di Capodanno nel disco bar Constellation, costato la vita a 41 persone , sei delle quali di nazionalità italiana, e il ferimento di ... quotidiano.net Crans-Montana, si aggrava la posizione del Comune: altri quattro indagatiCon l’iscrizione nel registro degli indagati di altre quattro persone si aggrava la posizione del Comune di Crans-Montana nell’inchiesta sul rogo di Capodanno, nel disco bar Constellation. Si tratta - ... gazzettadiparma.it Sembra esserci finalmente uno spiraglio di luce per Elsa Rubino Migliorano le condizioni della 15enne piemontese ustionata nel rogo al Constellation di Crans Montana. - facebook.com facebook Gli indagati per il rogo di Capodanno salgono complessivamente a 13 #cransmontana x.com