Crans Montana 4 nuovi indagati | si complica la posizione del Comune

A Crans Montana sono stati iscritti nel registro degli indagati quattro nuove persone, portando a un incremento nel numero complessivo di soggetti coinvolti nell'inchiesta. Le autorità giudiziarie hanno programmato una serie di audizioni tra l'11 maggio e il 3 giugno, durante le quali gli indagati verranno ascoltati dagli inquirenti e dagli avvocati delle parti civili. La posizione del Comune sembra essersi complicata con questa novità.

Gli inquirenti e gli avvocati delle parti civili procederanno a interrogarli nel corso di una serie di audizioni già calendarizzate tra l'11 maggio e il 3 giugno Con l’iscrizione dialtre quattro persone nel registro degli indagati, la posizione del Comune diCrans Montanasi complicaulteriormente nell’ambito dell’inchiesta sulrogoavvenuto durante lanotte di Capodannopresso il discobar Constellation. Il numero degli indagati coinvolti nell’inchiesta del Comune in merito alla tragedia è cosìsalito a 13, stando alle informazioni raccolte daKeystone-ATStramite una fonte vicina al caso. Secondo alcuni media svizzeri, tra gli indagati...🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Crans Montana, 4 nuovi indagati: si complica la posizione del Comune Notizie correlate ?Crans-Montana, chi sono i nuovi indagati: il responsabile del servizio di sicurezza pubblica del Comune e il predecessoreI due nuovi indagati nell'inchiesta del rogo del Constellation sono Christophe Balet,responsabile del servizio di sicurezza pubblica del Comune di... Strage di Crans-Montana, indagati anche ex funzionario e responsabile della sicurezza del ComuneSalgono a quattro gli indagati per la strage di Crans-Montana, dove nella notte di Capodanno un rogo è esploso all’interno del bar Le Constellation,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Crans-Montana, 4 nuove incriminazioni; Crans-Montana: 4 nuove incriminazioni; Inchiesta sulla strage di Crans-Montana, indagati i coniugi Moretti; Crans Montana, la procura di Sion sequestra il cellulare del sindaco Féraud. Caso Crans si allarga: 4 nuovi indagatiNuovi indagati per la tragedia di Crans Montana: si aggrava la posizione del Comune nell'inchiesta sull'incendio di Capodanno, nel locale Le Constellation. 3 politici: Patrick Clivaz, consigliere di C ... televideo.rai.it Si aggrava la posizione del Comune Crans-Montana, altri quattro indagatiCon l'iscrizione nel registro degli indagati di altre quattro persone si aggrava la posizione del Comune di Crans-Montana nell'inchiesta sul rogo di Capodanno, nel disco bar Constellation. Si tratta - ... ansa.it Gli indagati per la strage al Constellation – 41 morti e 115 feriti a Crans-Montana la notte di Capodanno – salgono a tredici. E con l'iscrizione di altre quattro persone si aggrava la posizione del Comune. Si tratta di tre politici: Patrick Clivaz, attuale consigliere c facebook Gli indagati per il rogo di Capodanno salgono complessivamente a 13 #cransmontana x.com