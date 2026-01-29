Strage di Crans-Montana indagati anche ex funzionario e responsabile della sicurezza del Comune

La procura ha aggiunto altri due nomi all’elenco degli indagati per la strage di Capodanno a Crans-Montana. Oltre ai sospettati già in pista, ora ci sono anche un ex funzionario e il responsabile della sicurezza del Comune, accusati di aver avuto responsabilità nella tragedia. L’incendio nel bar Le Constellation ha causato 40 vittime e oltre 100 feriti, e le indagini continuano a cercare di chiarire cosa sia successo quella notte.

Salgono a quattro gli indagati per la strage di Crans-Montana, dove nella notte di Capodanno un rogo è esploso all'interno del bar Le Constellation, dove sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite. Dopo i coniugi Jacques e Jessica Moretti – nei cui confronti la procura ipotizza i reati di omicidio, lesioni e incendio colposi – e un ex funzionario del Comune svizzero, anche l'attuale responsabile comunale per la sicurezza pubblica è indagato. Secondo quanto riferiscono alcuni media francofoni, quest'ultimo indagato sarà interrogato dalla procura di Sion venerdì 6 febbraio. Il suo interrogatorio è legato al fatto che il comune di Crans-Montana non ha effettuato ispezioni al bar Le Constellation dal 2019.

