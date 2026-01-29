?Crans-Montana chi sono i nuovi indagati | il responsabile del servizio di sicurezza pubblica del Comune e il predecessore

La procura ha aperto un’indagine sui due uomini vicini al Comune di Crans-Montana coinvolti nell’incendio del Constellation. Sono Christophe Balet, il responsabile della sicurezza pubblica, e il suo predecessore Ken. Entrambi sono stati chiamati a rispondere di eventuali negligenze o omissioni. La polizia sta verificando le loro azioni prima e dopo il rogo, che ha causato danni ingenti alla struttura. Per ora, nessuno dei due ha commentato l’indagine, che prosegue con l’obiettivo di chiarire le responsabilità.

I due nuovi indagati nell'inchiesta del rogo del Constellation sono Christophe Balet,responsabile del servizio di sicurezza pubblica del Comune di Crans-Montana, e il suo predecessore Ken Jacquemoud. Balet è il funzionario comunale che il 3 gennaio ha trasmesso agli inquirenti la documentazione urbanistica e amministrativa relativa al locale del Constellation. Le indagini Mentre Jacquemoud, attualmente responsabile della sicurezza del comune di Val d'Illiez, viene citato dall'avvocato Mickael Guerra, legale di alcune famiglie delle vittime, che chiede il suo interrogatorio: «In qualità di ex funzionario e tenuto conto della sua posizione gerarchica, - scrive l'avvocato Guerra alla procura di Sion - egli sarà in grado di riferire utilmente in merito ai controlli effettuati presso i luoghi incriminati e di fornire informazioni utili su elementi determinanti per l'istruttoria». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - ?Crans-Montana, chi sono i nuovi indagati: il responsabile del servizio di sicurezza pubblica del Comune e il predecessore Approfondimenti su Crans Montana Constellation Strage Crans-Montana, salgono a quattro gli indagati: c’è anche il responsabile della sicurezza del Comune La procura ha iscritto un quarto indagato nell'inchiesta sulla strage al bar Le Constellation a Crans-Montana. Strage di Crans-Montana, indagati anche ex funzionario e responsabile della sicurezza del Comune La procura ha aggiunto altri due nomi all’elenco degli indagati per la strage di Capodanno a Crans-Montana. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Crans Montana Constellation Argomenti discussi: Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino maschile, a Crans-Montana la discesa libera: programma, italiani in gara e dove vederli in diretta; Crans-Montana, dimessi due giovani dall’Ospedale Niguarda di Milano; Crans-Montana, chi potrebbe aver pagato la cauzione di Jacques Moretti; Crans-Montana, chi ha versato la cauzione di Moretti? L'ipotesi dell'assicuratore, il notaio e il misterioso terzo uomo. Crans-Montana, indagati il responsabile del servizio di sicurezza pubblica del Comune e il predecessoreI due nuovi indagati nell'inchiesta del rogo del Constellation sono Christophe Balet,responsabile del servizio di sicurezza pubblica del Comune di Crans-Montana, e il suo predecessore ... ilmessaggero.it Crans-Montana, indagato il responsabile comunale per la sicurezza pubblicaDopo i coniugi Jacques e Jessica Moretti e un ex funzionario del Comune di Crans-Montana, anche l'attuale responsabile comunale per la sicurezza pubblica risulterebbe ... leggo.it Le sciatrici della nazionale italiana hanno reso omaggio alle vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana. In occasione delle gare di Coppa del Mondo che si svolgono nella località svizzera, le atlete azzurre si sono riunite per un minuto di silenzio in m facebook Strage di Crans Montana, c’è un quarto indagato x.com

