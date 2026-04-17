CR10Run | la nuova sfida di 10 km tra storia e campus a Cremona

I Cremona Runners hanno annunciato la CR10Run, una gara di 10 chilometri che coinvolgerà diverse zone della città. Il percorso si snoderà tra aree storiche e zone del campus universitario, offrendo un tracciato che unisce elementi di tradizione e modernità. La gara si terrà nelle prossime settimane e attirerà partecipanti di vari livelli atletici. La manifestazione prevede anche momenti dedicati alla promozione dello sport tra i giovani.

I Cremona Runners hanno svelato i dettagli della nuova CR10Run, una competizione di atletica che trasformerà il volto urbano di Cremona attraverso un percorso di 10 chilometri che intreccia sport, storia e innovazione. La manifestazione, inserita nel calendario nazionale FIDAL e in quello internazionale, si candida a diventare un appuntamento di rilievo per la gestione dei titoli lombardi assoluti e master, oltre al campionato di società. Un tracciato tra identità storica e sfide tecniche Il nuo .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - CR10Run: la nuova sfida di 10 km tra storia e campus a Cremona Notizie correlate Bari si anima con Vivicittà: 10 km tra sport, storia e famigliaLa tradizione sportiva di Bari si rinnova il prossimo 12 aprile con la 38ª edizione di Vivicittà, un evento che trasforma la città in un palcoscenico... Sci di fondo, Olimpiadi 2026: la guida alla 10 km femminile, storia, attualità, medaglieIl quinto dei dodici titoli assegnati dallo sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà quello della 10 km femminile. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Presentata la CR10Run: percorso cittadino tra le chiese e il centro storico; Macron Warriors Sabbioneta-Black Lions Venezia sfida che vale il primato; Andrea La Torre nel post Roseto: Difesa e pressione la Juvi cresce e guarda ai play-in. Presentata la CR10Run: percorso cittadino tra le chiese e il centro storicoUn percorso completamente nuovo, interamente cittadino, pensato per attraversare Cremona nella sua identità più autentica. La vera novità della ... cremonaoggi.it Code e rallentamenti sulla tangenziale a Cremona per la chiusura temporanea di un tratto di via Monviso. All'opera gli uomini di AEM che stanno controllando, per conto del Comune, alcuni pioppi a rischio caduta. - facebook.com facebook Torino, i precedenti in casa della #Cremonese: l'ultima vittoria nel 2022 Bilancio leggermente a favore dei granata in quel di Cremona, con l'ultimo successo targato #Vlasic e #Radonjic #Torino #TorinoFC #ToroNews Qui l'articolo x.com