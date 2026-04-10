Bari si prepara a ospitare la 38ª edizione di Vivicittà, in programma il 12 aprile, un evento che coinvolge cittadini di tutte le età in una corsa di 10 km. La manifestazione attraversa diverse zone della città, unendo sport, storia e famiglie in un momento di condivisione collettiva. La giornata prevede anche attività collaterali pensate per coinvolgere il pubblico e promuovere uno stile di vita attivo.

La tradizione sportiva di Bari si rinnova il prossimo 12 aprile con la 38ª edizione di Vivicittà, un evento che trasforma la città in un palcoscenico di aggregazione sociale e benessere fisico. Organizzata dalla UISP, la manifestazione non è una semplice competizione podistica, ma un appuntamento radicato nel tessuto urbano barese, capace di coinvolgere famiglie, associazioni e cittadini di ogni fascia d’età attraverso percorsi che collegano quartieri storici e zone periferiche. Il cuore pulsante della giornata sarà la sfida atletica su 10 km, che quest’anno introduce un cambiamento logistico rilevante: la linea di partenza si sposterà da largo 2 Giugno a piazzale Lorusso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari si anima con Vivicittà: 10 km tra sport, storia e famiglia

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