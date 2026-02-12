Sci di fondo Olimpiadi 2026 | la guida alla 10 km femminile storia attualità medaglie

Il quinto dei dodici titoli assegnati dallo sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sarà quello della 10 km femminile. La gara andrà in scena nella giornata di giovedì 12 febbraio e conferirà le proprie medaglie per la XVII volta. Qui si parla di un format storico, fortunatamente rimasto immune all'equiparazione delle distanze. Inizialmente, la 10 km era l'unica competizione riservata alle donne. Inserita nel programma a Cinque Cerchi a Oslo 1952, venne stralciata da Albertville 1992. Fu tuttavia una breve parentesi ristretta agli anni '90. La 10 km fu reintegrata a partire da Salt Lake City 2002.

