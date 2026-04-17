Coty | Nessuna cessione di Boss e Burberry a Interparfums

Coty ha ufficialmente smentito le voci riguardanti una possibile cessione delle licenze di Hugo Boss e Burberry a Interparfums. Un articolo pubblicato da Miss Tweed aveva riferito di trattative tra le due aziende, ma l'azienda ha chiarito che nessuna vendita o trasferimento di licenze è in corso. La notizia ha attirato l’attenzione nel settore delle fragranze e dei profumi di lusso.

Un articolo di Miss Tweed si affermava che Coty sarebbe stata in trattativa per cedere le licenze di Hugo Boss e Burberry alla parigina Interparfums. Ma lo scorso giovedì l’azienda leader del settore della profumeria ha dichiarato, invece, di non essere in trattative per la vendita di alcuna delle sue licenze di marchi, smentendo l’articolo di Miss Tweed. Coty non è in trattativa per vendere le licenze di Boss e Burberry a Interparfums. La società, che è quotata negli Stati Uniti e che lo scorso febbraio ha ritirato le previsioni per l’intero anno, aveva già lanciato un allarme sugli utili del terzo trimestre. Dichiarando, poi, che si sarebbe concentrata sui marchi principali sotto la guida dell’amministratore delegato ad interim Markus Strobel, il cui incarico sarebbe stato proprio quello di risollevare le performance dell’azienda.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Coty: “Nessuna cessione di Boss e Burberry a Interparfums” Notizie correlate Leggi anche: Tottenham, Frank chiude su Tel: nessuna cessione Leggi anche: Civitavecchia, pronta l’adesione al Consorzio Industriale del Lazio: “Nessuna cessione di aree” Contenuti utili per approfondire Coty: Nessuna cessione di Boss e Burberry a InterparfumsUn articolo di Miss Tweed si affermava che Coty sarebbe stata in trattativa per ... msn.com Interparfums in trattative con Coty per rilevare le licenze dei profumi Burberry e Hugo BossL’operazione punterebbe a rafforzare il portafoglio premium del gruppo francese, già ampliato dopo il recente accordo per lo sviluppo e la distribuzione globale delle fragranze David Beckham e Nautica ... milanofinanza.it