Il Tottenham ha ufficialmente confermato che Mathys Tel rimarrà in rosa, con l’allenatore Thomas Frank che ha escluso una cessione in questa finestra di mercato. La decisione del club è stata comunicata in conferenza stampa alla vigilia delle partite di stagione, mettendo fine alle speculazioni che avevano coinvolto anche la Roma. La squadra continuerà quindi a contare sull’attaccante francese, senza ulteriori sviluppi in merito.

Arriva una chiusura netta dal Tottenham sul futuro di Mathys Tel. Alla vigilia degli impegni di stagione, l’allenatore degli Spurs Thomas Frank ha chiarito in conferenza stampa perché il club non può permettersi di lasciar partire l’attaccante in questa finestra di mercato, spegnendo di fatto le indiscrezioni che coinvolgevano anche la Roma. Rosa corta e scelte obbligate. Il messaggio di Frank è diretto: «È giusto dire che non abbiamo molti giocatori. Quelli che abbiamo dobbiamo tenerli». Un concetto ribadito guardando alle difficoltà vissute di recente: «Nella partita contro il Dortmund, con pochi giocatori disponibili, è stato difficile cambiare la partita quando ne avevamo bisogno». 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Tottenham, Frank chiude su Tel: nessuna cessione

