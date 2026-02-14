Civitavecchia pronta l’adesione al Consorzio Industriale del Lazio | Nessuna cessione di aree

Il Comune di Civitavecchia ha deciso di aderire al Consorzio Industriale del Lazio per rafforzare lo sviluppo economico locale. La decisione arriva dopo mesi di confronti tra amministrazione e imprenditori, che chiedevano maggiore supporto alle imprese della zona. Il sindaco spiega che l’accordo non comporta la cessione di terreni pubblici e mira a valorizzare le aree industriali senza svendite. La Regione ha espresso il suo entusiasmo, sottolineando che questa scelta potrà portare investimenti e più opportunità di lavoro.

Civitavecchia, 14 febbraio 2026 – L’adesione del Comune di Civitavecchia al Consorzio Industriale del Lazio si avvicina e incassa il pieno sostegno della Regione. Dopo l’annuncio della delibera pronta per l’ingresso, interviene anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, che definisce la scelta “una buona notizia” e la lega a un obiettivo di rilancio produttivo e occupazionale. Rocca: “Uno strumento in più per imprese e lavoro”. “La decisione del Comune di Civitavecchia di aderire al Consorzio Industriale del Lazio è una buona notizia. Significa scegliere di dotarsi di uno strumento in più per sostenere le imprese, creare nuove opportunità e rafforzare la vocazione produttiva della città.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Lazio: Tidei (Iv), Comune di Civitavecchia aderisca subito al Consorzio industriale Il consigliere Tidei dell'Italia Viva sollecita il Comune di Civitavecchia a aderire prontamente al Consorzio Industriale del Lazio. Viterbo nel Consorzio industriale, tutti favorevoli: "Ma per il momento non cediamo le aree" Viterbo entra ufficialmente nel Consorzio industriale del Lazio. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Consorzio Industriale del Lazio, pronta la delibera per l’adesione; Consorzio industriale del Lazio, Grossi: Bene la delibera per l’adesione; Consorzio Industriale del Lazio, Angelilli sull’adesione di Civitavecchia: Scelta di buon senso nell’interesse del territorio; Consorzio Unico Industriale del Lazio, FdI: Una scelta che va nella direzione giusta. Civitavecchia, pronta l’adesione al Consorzio Industriale del Lazio: Nessuna cessione di areeCivitavecchia, 14 febbraio 2026 – L’adesione del Comune di Civitavecchia al Consorzio Industriale del Lazio si avvicina e incassa il pieno sostegno della Regione. Dopo l’annuncio della delibera pronta ... ilfaroonline.it Consorzio industriale del Lazio, Grossi: «Bene la delibera per l’adesione»Il capogruppo FI accoglie con soddisfazione la notizia e ringrazia il vicepresidente della Regione Lazio Angelilli ... civonline.it 2 posti di operai presso il Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro facebook