Così Alexa+ potrebbe diventare una delle tue migliori amiche

Alexa+ potrebbe presto essere considerata una delle tue alleate quotidiane, grazie alle sue funzionalità avanzate e alla capacità di integrarsi con diversi dispositivi. La tecnologia che la sostiene permette di interagire facilmente e di semplificare alcune attività domestiche o quotidiane. La piattaforma è stata progettata per offrire un’esperienza più personalizzata e intuitiva, con aggiornamenti frequenti per migliorare l’efficienza e l’uso.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. L’evoluzione degli assistenti vocali entra in una nuova fase con l'arrivo in Italia di Alexa+, la versione potenziata dell’ecosistema sviluppato da Amazon. Già annunciata negli Stati Uniti un anno fa, l'upgrade dell'AI del colosso di Seattle sbarca anche da noi con una versione pensata su misura per l'Italia. Non si parla di un semplice aggiornamento, ma di un salto tecnologico che integra intelligenza artificiale generativa e nuove capacità di comprensione del linguaggio naturale.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Così Alexa+ potrebbe diventare una delle tue migliori amiche Rym fête le 1er anniversaire de sa fille | S05EP37 | MAMANS & CÉLÈBRES Notizie correlate Leggi anche: Alexa+ arriva in Italia e promette di diventare una vera ed evoluta assistente tuttofare Eleva il tuo risveglio mattutino, e le tue abitudini a casa, con Echo Spot e Alexa. Ora a metà prezzoIl suono della sveglia è per la maggior parte di noi “traumatico” perché ci desta dal sonno e ci costringe ad alzarci. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Alexa+ (Plus) arriva in Italia: l'assistente di Amazon ora parla e ragiona come un essere umano; Panos Panay: Alexa+ ora è più umana. E non è mai stata così italiana; Alexa+ arriva in Italia, già disponibile: come provarlo, come cambia e cosa può fare; Alexa+ arriva in Italia. Tutto quello che devi sapere sull'assistente IA che rivoluziona la casa. Gli astronauti sono volati nello spazio grazie ai potenti mezzi NASAli Ci immaginiamo Alexa al controllo comandi così - facebook.com facebook