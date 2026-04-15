Dopo un’attesa che si è protratta più del previsto, Alexa+ è arrivata in Italia nell’accesso anticipato. La nuova versione dell’assistente vocale promette di offrire funzionalità più avanzate rispetto alle versioni precedenti, puntando a diventare un aiuto più completo per gli utenti domestici. Amazon ha annunciato l’arrivo di questa novità, che sarà disponibile in via sperimentale nel nostro paese.

Ci ha messo un po’. Forse più del dovuto, in un settore dove i mesi valgono anni. Ma oggi, finalmente, Alexa+ è disponibile in Italia in Accesso Anticipato, e Amazon è pronta a scommettere che valesse la pena aspettare. La nuova assistente personale basata sull’intelligenza artificiale generativa di Amazon fa il suo debutto italiano in quello che l’azienda definisce un momento di svolta: non un semplice aggiornamento software, ma una trasformazione radicale di ciò che un assistente vocale può fare per le persone e le loro famiglie. Una trasformazione che, però, arriva in un contesto profondamente diverso da quello in cui era stata originariamente concepita.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Alexa+ arriva in Italia e promette di diventare una vera ed evoluta assistente tuttofare

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