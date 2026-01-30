Eleva il tuo risveglio mattutino e le tue abitudini a casa con Echo Spot e Alexa Ora a metà prezzo

Questa mattina, molte persone si sono svegliate con un suono diverso dal solito. Amazon ha deciso di mettere in saldo Echo Spot e Alexa, portando a metà prezzo gli assistenti vocali più popolari. Con un semplice comando, si può iniziare la giornata in modo più rilassato, senza il fastidio di una sveglia rumorosa. La novità sta attirando l’attenzione di chi cerca un modo più comodo per alzarsi al mattino.

Il suono della sveglia è per la maggior parte di noi "traumatico" perché ci desta dal sonno e ci costringe ad alzarci. Anche se è difficile da credere esiste un apparecchio che renderà ogni risveglio molto più piacevole e la soluzione arriva direttamente da Amazon. L'ultimo arrivato nella vasta gamma dei dispositivi Echo è Echo Spot, una sveglia elegante, intelligente che vanta numerose funzioni. Se di solito la tecnologia si accompagna a un prezzo extra, con Echo Spot non è così. Il device è disponibile sul noto e-commerce a un prezzo che di sicuro stuzzicherà l'interesse degli appassionati di tech, ma anche di chi vuole svegliarsi in modo dolce.

