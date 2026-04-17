Cosa c’era sotto al forno a microonde Garlasco scoperta choc nella cucina di casa Poggi

Nella cucina di una famiglia di Garlasco, è stata trovata una scoperta che ha attirato l’attenzione degli investigatori. Si tratta di un oggetto posizionato sotto al forno a microonde, che ha suscitato curiosità tra gli esperti e gli inquirenti. Il caso dell’omicidio di una giovane donna, avvenuto anni fa, rimane ancora oggetto di analisi e approfondimenti, mantenendo vivo l’interesse sul procedimento giudiziario.

A distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso di Garlasco continua a essere al centro di analisi tecniche e ricostruzioni investigative. Tra gli elementi discussi nelle consulenze e nelle relazioni depositate nel tempo, resta rilevante un dettaglio repertato in cucina: una traccia di sangue individuata sullo sportello del mobile collocato sotto il forno a microonde. La giovane venne trovata senza vita sulle scale interne dell’abitazione. Le prime attività si concentrarono sulle tracce presenti tra soggiorno e scala, ritenute centrali per la ricostruzione della dinamica. Successivamente, l’attenzione degli esperti si è estesa anche ad altri ambienti della villetta, con verifiche su reperti e possibili spostamenti dell’aggressore.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Cosa c’era sotto al forno a microonde”. Garlasco, scoperta choc nella cucina di casa Poggi Notizie correlate “Cosa c’era sotto al forno a microonde”. Garlasco, parlano i consulentiA distanza di anni, il nome di Chiara Poggi continua a rappresentare uno dei casi più discussi e controversi della cronaca italiana. Garlasco, una goccia di sangue di Chiara Poggi sotto il microonde: “L’aggressore conosceva la casa e cercava qualcosa”Nella cucina della villetta di Garlasco nel 2007 era stata trovata una goccia del sangue di Chiara Poggi nel mobiletto sotto il microonde: si... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sotto il palazzo distrutto a Beirut c'era un arsenale di Hezbollah; Pif: C’è più Cristo sotto un ponte che in certi crocifissi. Papa Francesco era uno che ti scuoteva; Sotto mentite spoglie Tra il salmone che fa il salame e le healthy chips, c’è un’anatra che parla cinese; Sotto la Casa del Jazz non c'è nulla. Scavati 25 metri e trovate solo ossa animali. Scavano sotto il pavimento e trovano un bunker: cosa c’era dentroScoperto bunker blindato sotto un casolare a Gioia Tauro: dentro armi con matricola abrasa e munizioni. Un uomo arrestato ... affaritaliani.it Antartide, cosa c'è sotto la calotta glaciale? Gli scienziati rivelano una grande sorpresa (che risale a 23 milioni di anni fa)Un team di scienziati ha perforato a profondità mai raggiunte prima sotto la calotta glaciale dell'Antartide occidentale rivelando che un tempo qui c'era un oceano aperto. Si stima che questa vasta ... ilmessaggero.it Orsolini è un rimpianto per la Juventus Cosa dicono la storia e i numeri - facebook.com facebook Ecco in italiano che cosa il presidente Donald #Trump ha detto stanotte su #PapaLeone sul suo social Truth: Papa Leone è DEBOLE sulla criminalità, ed è pessimo in politica estera. Parla della “paura” dell’Amministrazione Trump, ma non menziona la PAUR x.com