Cosa c’era sotto al forno a microonde Garlasco parlano i consulenti

Nel procedimento in corso, i consulenti hanno analizzato cosa si trovasse sotto al forno a microonde coinvolto nel caso di Garlasco, un episodio che ha tenuto alta l’attenzione pubblica nel tempo. Chiara Poggi, al centro di questa vicenda, resta uno dei nomi più citati nelle cronache italiane, anche a distanza di anni. La vicenda giudiziaria si è protratta nel tempo, alimentando numerosi dibattiti e interpretazioni.

A distanza di anni, il nome di Chiara Poggi continua a rappresentare uno dei casi più discussi e controversi della cronaca italiana. Il delitto avvenuto nella villetta di Garlasco ha lasciato dietro di sé una lunga scia di interrogativi, ricostruzioni e perizie tecniche che ancora oggi alimentano dibattiti tra esperti e opinione pubblica. Una vicenda complessa, fatta di dettagli apparentemente secondari che, nel tempo, hanno assunto un peso sempre maggiore. Il corpo della giovane venne ritrovato sulle scale interne dell’abitazione, in una scena che fin da subito apparve drammatica e violenta. Le indagini si concentrarono immediatamente sulle tracce presenti tra il soggiorno e le scale, dove erano evidenti segni dell’aggressione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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