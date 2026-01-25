Australian Open 2026 Alcaraz e Zverev ai quarti | Djokovic vince senza giocare domani Sinner-Darderi

Negli Australian Open 2026, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev hanno raggiunto i quarti di finale, consolidando le proprie posizioni nel torneo. Mentre Novak Djokovic ha avanzato senza giocare, l’attesa si concentra sull’atteso derby italiano tra Jannik Sinner e Luca Darderi, in programma domani. La competizione prosegue con l’obiettivo di definire i protagonisti delle fasi successive del torneo.

Agli Australian Open 2026 – in attesa del derby italiano Sinner-Darderi, missione compiuta per Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, numero 1 e 3 del ranking Atp, alla caccia dell’accesso ai quarti di finale. Il tennista spagnolo si è sbarazzato in tre set dello statunitense Tommy Paul (7-6 6-4 7-5), mentre il tedesco ha superato agilmente l’argentino Francisco Cerundolo per 6-2 6-4 6-4. Si qualificano al turno successivo anche lo statunitense Learner Tien e l’australiano Alex De Minaur. Tien ha siglato l’impresa di giornata, superando il russo Daniil Medvedev per 6-4 6-0 6-3, mentre De Minaur ha travolto il kazako Alexander Bublik per 6-4 6-1 6-1. 🔗 Leggi su Lapresse.it

