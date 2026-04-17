Corso intensivo per l' esame di conducenti natanti adibiti ai servizi pubblici

Confartigianato Venezia ha annunciato un corso intensivo rivolto a chi si prepara alla prima sessione d'esame per diventare conducente di natanti destinati ai servizi pubblici, sia di persone che di merci. L'iniziativa si terrà prima della prova prevista per il 24 aprile e mira a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per affrontare l'esame. Il corso si concentra sulla preparazione pratica e teorica richiesta per ottenere questa certificazione.

Confartigianato Venezia organizza un mini corso intensivo in preparazione della I Sessione d'esame di conducenti di natanti adibiti ai servizi pubblici non di linea - sia merci che persone -, in programma il prossimo 24 aprile.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayIl corso.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate CSRD 2026: Imprese italiane all’esame sostenibilità, sale la richiesta di esperti ESG e nasce il nuovo corso intensivo.CSRD 2026: La Sostenibilità Diventa Obbligo, le Imprese Italiane a Caccia di Competenze Il 2026 si preannuncia un anno di svolta per le imprese... Proteste diffuse in Italia a febbraio: da Roma a Napoli, mobilitazioni in corso per diritti e servizi pubbliciA febbraio 2026, l’Italia si prepara a un mese di mobilitazioni diffuse, con scioperi e manifestazioni che coinvolgono settori strategici del Paese. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Google annuncia AI Works for Italy, un'iniziativa per diffondere competenze essenziali sull'AI; L'IA come strumento organizzativo e creativo: il nuovo corso di CCIS e IED Madrid - Aise.it; Addio Excel, benvenuta intelligenza artificiale: il nuovo corso per la finanza AI augmented; Da Google 2 milioni per la formazione IA degli studenti italiani. Calciomercato/ Corso intensivo per aspiranti agenti FIFA: Nicola Giuliani e la TechSport.itLa figura degli agenti FIFA in Italia si è fatta sempre più importante. Per intraprendere questa strada occorre affrontare e superare un esame, in una sessione temporale che solitamente va da marzo a ... ilsussidiario.net L’Aquila, torna Restare per crescere: corso di imprenditoria per under 35Al via oggi la nuova edizione di Restare per crescere, il corso di imprenditoria giovanile Fare impresa sul territorio ... laquilablog.it Credo che a Chivu abbiano fatto un corso intensivo su X dove (per tanti, non tutti fortunatamente) qualsiasi cosa si scriva c’è sempre un oscuro disegno nascosto, un inconfessabile interesse, un pericoloso sottinteso, un mandante che paga. Come si vive male x.com Valorizza lo sguardo in modo naturale con il trattamento più richiesto del momento! La Laminazione Ciglia e Sopracciglia 3 in 1 è l’alleata perfetta per chi cerca uno sguardo definito, ordinato e profondo… senza make-up. Partecipa al nostro corso intensivo e i facebook