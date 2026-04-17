Corso intensivo per l' esame di conducenti natanti adibiti ai servizi pubblici

Da veneziatoday.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Confartigianato Venezia ha annunciato un corso intensivo rivolto a chi si prepara alla prima sessione d'esame per diventare conducente di natanti destinati ai servizi pubblici, sia di persone che di merci. L'iniziativa si terrà prima della prova prevista per il 24 aprile e mira a fornire ai partecipanti le competenze necessarie per affrontare l'esame. Il corso si concentra sulla preparazione pratica e teorica richiesta per ottenere questa certificazione.

Confartigianato Venezia organizza un mini corso intensivo in preparazione della I Sessione d'esame di conducenti di natanti adibiti ai servizi pubblici non di linea - sia merci che persone -, in programma il prossimo 24 aprile.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayIl corso.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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