CSRD 2026 | Imprese italiane all’esame sostenibilità sale la richiesta di esperti ESG e nasce il nuovo corso intensivo

Le imprese italiane si preparano a un cambiamento importante. Con l’entrata in vigore della CSRD nel 2026, molte aziende cercano esperti in ESG per adeguarsi alle nuove regole sulla sostenibilità. Nasce anche un corso intensivo per formare professionisti pronti a supportare le imprese in questa transizione. La sfida è grande, e le aziende stanno già muovendosi per rispettare i nuovi obblighi, puntando su competenze che fino a poco tempo fa non erano così diffuse.

CSRD 2026: La Sostenibilità Diventa Obbligo, le Imprese Italiane a Caccia di Competenze. Il 2026 si preannuncia un anno di svolta per le imprese italiane, con l'entrata in vigore della Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Italian Tech Academy e Talent Garden rispondono alla crescente domanda di competenze ESG con un nuovo corso intensivo, strutturato per preparare manager e consulenti alle sfide della rendicontazione della sostenibilità. La nuova normativa europea trasforma la rendicontazione ESG – ambientale, sociale e di governance – da pratica volontaria a obbligo per migliaia di aziende.

