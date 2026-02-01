A febbraio 2026, in tutta Italia scoppiano proteste e scioperi. Da Roma a Napoli, lavoratori e cittadini scendono in piazza per chiedere più diritti e servizi pubblici migliori. Le mobilitazioni coinvolgono diversi settori e creano tensioni in molte città. La strada si riempie di manifestanti che vogliono far sentire la loro voce.

A febbraio 2026, l’Italia si prepara a un mese di mobilitazioni diffuse, con scioperi e manifestazioni che coinvolgono settori strategici del Paese. Il primo grande stop è previsto per il 2 febbraio, quando il personale di Trenord, in adesione a Orsa Trasporti, si fermerà per 23 ore, dalle 3 del mattino alle 2 del pomeriggio del giorno successivo. L’agitazione colpirà soprattutto i servizi regionali, quelli suburbani e quelli che collegano le principali città con gli aeroporti, causando ritardi, cancellazioni e variazioni nei percorsi. Solo i treni che circolano tra le 6 e le 9 e dalle 18 alle 21 saranno garantiti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Proteste diffuse in Italia a febbraio: da Roma a Napoli, mobilitazioni in corso per diritti e servizi pubblici

Il 7 febbraio, all’arrivo della fiaccola olimpica a Milano, si sono svolte numerose proteste e azioni di protesta.

Venerdì 12 dicembre si terrà lo sciopero generale della Cgil, con una manifestazione a Ravenna per difendere diritti, salari e servizi pubblici.

Preoccupazione alta e proteste in tutta Italia: si allerta il fronte pro- FlotillaCortei, manifestazioni spontanee, occupazioni in atenei e scuole, agitazioni nei porti e anche uno sciopero generale preannunciato dai sindacati. E’ massima l'attenzione per le mobilitazioni ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Flotilla, le proteste in Italia: cortei a Roma e Milano, tensione a BolognaJeff e Ursula non siete i benvenuti, a Torino non c’è posto per voi. Così manifestanti pro Palestina poco prima di fare il loro ingresso alle Ogr di Torino dove è in corso l’Italian Tech Week. affaritaliani.it

