Corriere dello Sport – Carnesecchi l’Atalanta vuole premiarlo ma il rinnovo non ferma le voci di mercato

L’Atalanta intende premiare il portiere Marco Carnesecchi con un rinnovo contrattuale e un adeguamento dello stipendio, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Nonostante questa mossa, circolano ancora voci di mercato che coinvolgono il calciatore e altri club. La società bergamasca ha espresso la volontà di mantenere Carnesecchi nella rosa, ma non sono stati comunicati dettagli ufficiali sul nuovo accordo.

Arrivano conferme dal Corriere dello Sport: L' Atalanta vuole premiare Marco Carnesecchi per il rendimento e i numeri di questa stagione con un rinnovo e adeguamento del contratto. Un prolungamento che, però, non fermerà il calciomercato del portiere nerazzurro: sarà uno dei protagonisti della prossima sessione di trattative. Carnesecchi, la Juve e la Premier sempre vigili. La Juve e altre società della Premier, come Arsenal e United, hanno già manifestato un interesse concreto per l'estremo difensore azzurro, che la Dea valuta non meno di 40 milioni di euro. Il corteggiamento dei bianconeri parte da lontano e risale ai tempi di quando Buffon vestiva ancora quella maglia: fu proprio l'ex capitano a segnalare alla sua vecchia dirigenza Carnesecchi come portiere del futuro.

