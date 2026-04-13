Mercato Inter irrompe l’agente di Calhanoglu | In estate diventerà un giocatore del Galatasaray al 99% Vi svelo i retroscena dell’affare…

L'agente di Calhanoglu ha dichiarato che il suo assistito diventerà quasi sicuramente un giocatore del Galatasaray questa estate. La notizia è accompagnata da dettagli sui retroscena dell'operazione e conferma le trattative in corso tra il centrocampista turco e il club turco. La comunicazione rappresenta un passo importante nel mercato dell’Inter e nelle strategie di calciomercato del calciatore.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, l’agente di Calhanoglu annuncia la cessione del centrocampista turco: ecco le parole e tutti i dettagli. Il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe essere lontano da Milano. Nonostante un contratto fino al 2027 e il ruolo di leader indiscusso sotto la gestione di Cristian Chivu, le parole del suo agente, Taner Karaman, ai microfoni di ASpor Tv hanno scosso l’ambiente interista. Il centrocampista, protagonista di una stagione da 10 gol e 5 assist, è finito nel mirino del Galatasaray, pronto a riportarlo in patria. LA RIVELAZIONE: «Per la prossima stagione posso condividere questa informazione: diciamo al 99%, e quell’1% di differenza è solo perché non è ancora stata firmata l’intesa, Hakan Çalhano?lu al 99% indosserà la maglia del Galatasaray nella prossima stagione.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, irrompe l’agente di Calhanoglu: «In estate diventerà un giocatore del Galatasaray al 99%. Vi svelo i retroscena dell’affare…» Calhanoglu, il Galatasaray conferma: «Interessati al giocatore, parlato con l'Inter»La prossima sfida europea contro la Juventus evidenzia le ambizioni internazionali del Galatasaray: un club turco pronto a rafforzarsi e a muovere i... Mercato Inter, rebus sul futuro di Calhanoglu: respingere l’assalto del Galatasaray o restyling del centrocampo? Le ultimedi Francesco AlipertaMercato Inter, si riflette ancora sul futuro di Calhanoglu e il Galatasaray resta alla finestra per il centrocampista turco...