Rinnovo Calhanoglu la strategia dell’Inter tra le richieste dell’agente Stipic e le sirene turche del Galatasaray

L'Inter sta lavorando al rinnovo di contratto di Calhanoglu, con l'obiettivo di proseguire fino al 2029. La società ha presentato una proposta che prevede una riduzione dell'ingaggio attuale. Contestualmente, l'agente del calciatore ha avanzato alcune richieste, mentre il Galatasaray ha manifestato interesse per il centrocampista, che potrebbe valutare un'eventuale opportunità in Turchia. La trattativa resta in fase di elaborazione.

di Lorenzo Vezzaro Rinnovo Calhanoglu: il piano per il prolungamento fino al 2029: la dirigenza chiede un sacrificio sull’ingaggio attuale. Il futuro di Hakan Calhanoglu resta uno dei temi più caldi in casa nerazzurra, con un contratto in scadenza nel giugno 2027 che impone riflessioni profonde alla dirigenza. Secondo quanto riportato da Tuttosport, le recenti esternazioni del suo agente, Gordon Stipic, avrebbero un obiettivo strategico ben preciso: stanare la società di Viale della Liberazione. L’Inter non può permettersi di arrivare a ridosso della scadenza con un giocatore così fondamentale, ma allo stesso tempo deve far quadrare i conti in vista di un mercato che richiederà investimenti pesanti per puntellare tutti i reparti della squadra.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Rinnovo Calhanoglu, la strategia dell’Inter tra le richieste dell’agente Stipic e le sirene turche del Galatasaray Notizie correlate Rinnovo Calhanoglu, la dirigenza dell’Inter affronta il nodo del contratto. Le linee guida di Oaktree e le richieste del turcodi Lorenzo VezzaroRinnovo Calhanoglu, le strategie societarie: il futuro del regista nerazzurro passa per un accordo complesso su ingaggio e durata... Inter, sirene turche per Calhanoglu: il rinnovo si allontanaSecondo le ultime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta Dello Sport, il rinnovo di contratto del centrocampista Hakan Calhanoglu si complica. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Altro che addio! Calhanoglu apre al rinnovo con l'Inter: decisivo Chivu, i dettagli; CdS - Rinnovo Calhanoglu, c'è una deadline auspicabile per Inter e giocatore: il punto; Calciomercato Inter, nessun addio: rinnovo a Calhanoglu in arrivo; Quale futuro per Calhanoglu? La strategia dell'Inter dopo i rumors sul Galatasaray. Rinnovo Calhanoglu: l’agente si muove concretamente, mossa a sorpresa in arrivoNovità per Calhanoglu: l'agente si muove concretamente, ecco allora cosa sta succedendo con il rinnovo e non solo. spaziointer.it Calhanoglu-Inter, cambia tutto lo scenario: una mossa diventa prioritariaLo scenario per Hakan Calhanoglu all'Inter ora sembra essere completamente cambiato: ecco cosa sta succedendo. spaziointer.it Calhanoglu-Inter: il piano dell'agente, la strategia sul rinnovo e l'ombra di Solet Maggiori dettagli su Tribuna.com: leggete il 1° commento - facebook.com facebook TS - Rinnovo #Calhanoglu con cifre al ribasso Stipic vuole portare a Milano un altro suo assistito (già individuato) x.com