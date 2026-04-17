Corrias replica a Marina Berlusconi | Io misogino? Inaccettabile Suo padre per 40 anni ha fatto scempio delle donne in tv e in politica Su La7
Corrias ha risposto alle accuse di misoginia rivoltegli da Marina Berlusconi, definendo inaccettabile l’accusa. Ha aggiunto che suo padre, per circa quarant’anni, ha coinvolto molte donne in ambiti televisivi e politici. La discussione è nata durante un'intervista su La7, dove Corrias ha spiegato di aver riferito fatti relativi alla situazione in Mediaset e alla possibile candidatura di Marina Berlusconi, senza intenzioni di provocare reazioni violente.
“ La reazione di Marina Berlusconi è stata molto violenta. Io non credo di aver scritto un articolo violento: ho scritto quello che ho saputo e che sta accadendo in Mediaset sulla preparazione della sua discesa in campo. Non credo che siano fantasie, altrimenti non avrei scritto quell’articolo”. Così a Otto e mezzo (La7) Pino Corrias, firma del Fatto Quotidiano, replica alla dura lettera inviata a Dagospia da Marina Berlusconi, tacciandolo di misoginia, body shaming e atteggiamento “cavernicolo”. Il giornalista entra subito nel merito delle accuse ricevute e difende il suo articolo pubblicato lunedì 14 aprile sul Fatto Quotidiano, nel quale...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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