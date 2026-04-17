Corrias ha risposto alle accuse di misoginia rivoltegli da Marina Berlusconi, definendo inaccettabile l’accusa. Ha aggiunto che suo padre, per circa quarant’anni, ha coinvolto molte donne in ambiti televisivi e politici. La discussione è nata durante un'intervista su La7, dove Corrias ha spiegato di aver riferito fatti relativi alla situazione in Mediaset e alla possibile candidatura di Marina Berlusconi, senza intenzioni di provocare reazioni violente.

“ La reazione di Marina Berlusconi è stata molto violenta. Io non credo di aver scritto un articolo violento: ho scritto quello che ho saputo e che sta accadendo in Mediaset sulla preparazione della sua discesa in campo. Non credo che siano fantasie, altrimenti non avrei scritto quell’articolo”. Così a Otto e mezzo (La7) Pino Corrias, firma del Fatto Quotidiano, replica alla dura lettera inviata a Dagospia da Marina Berlusconi, tacciandolo di misoginia, body shaming e atteggiamento “cavernicolo”. Il giornalista entra subito nel merito delle accuse ricevute e difende il suo articolo pubblicato lunedì 14 aprile sul Fatto Quotidiano, nel quale...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Corrias replica a Marina Berlusconi: “Io misogino? Inaccettabile. Suo padre per 40 anni ha fatto scempio delle donne in tv e in politica”. Su La7

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