Un acceso scambio di opinioni si è verificato tra Marina Berlusconi e il giornalista Pino Corrias, noto critico de Il Fatto Quotidiano. La discussione si è concentrata sulla rappresentazione delle donne in televisione, con Berlusconi che ha accusato Corrias di aver contribuito a un “scempio” durato quarant'anni. La conversazione si è svolta in un clima teso e diretto, senza lasciar spazio a interpretazioni o commenti esterni.

Botta e risposta al vetriolo tra Marina Berlusconi e il giornalista Pino Corrias, firma storica de Il Fatto Quotidiano. Al centro dello scontro ci sono Forza Italia, il ruolo di Mediaset e le ormai ricorrenti voci su una possibile “discesa in campo” politica della figlia di Silvio Berlusconi. Uno scambio che si è rapidamente acceso, passando dalle colonne dell’informazione online fino ai toni più personali e duri. La risposta di Marina Berlusconi: “fantasie e attacchi personali”. La prima mossa arriva da Marina Berlusconi, che interviene attraverso Dagospia per replicare a un editoriale di Corrias. Le sue parole sono nette e molto dure. La presidente di Fininvest respinge le ricostruzioni attribuitele dal giornalista, definendole fantasiose e infondate.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Marina Berlusconi contro Corrias: “40 anni di scempio delle donne in TV”

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A Marina Berlusconi va una solidarietà piena, netta, senza condizioni. Questo non è giornalismo. È un attacco squadrista travestito da informazione. È il punto più basso di una deriva che scivola nella volgarità e nell’attacco personale. Non è critica. È denigraz x.com