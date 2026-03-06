Il Real Madrid è stato multato dalla Uefa per i cori razzisti dei tifosi durante la partita contro il Benfica di Champions League. La decisione prevede una chiusura parziale della tribuna sud per una gara, mentre non ci sono sanzioni contro il match con il City. La sanzione riguarda esclusivamente i comportamenti dei supporter nel recente incontro europeo.

Sarà chiusa una parte della tribuna sud del Bernabeu solo in caso in cui si dovesse ripetere lo spiacevole accaduto entro un anno. Inoltre, il club ha ricevuto una multa di 15mila euro. A general view shows the Santiago Bernabeu stadium before the NFL match between Miami Dolphins and Washington Commanders at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on November 16, 2025. Oscar DEL POZO AFP La Uefa ha multato il Real Madrid per cori razzisti da parte di alcuni tifosi nel match contro il Benfica di Champions; per questo, ci sarà una chiusura parziale nella tribuna sud per una partita, ma non contro il City. La Uefa ha annunciato la sanzione di una partita di chiusura di un settore del Bernabeu e una multa al Real Madrid per “comportamento razzista dei suoi tifosi” nella partita contro il Benfica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Real Madrid sanzionato per cori razzisti dei tifosi nel match contro il Benfica (As)

