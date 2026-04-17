A Londra si tiene una mostra dedicata al corallo e ai cammei, con esposizioni di gioielli provenienti da Torre del Greco. L’evento presenta pezzi di grande raffinatezza e tradizione, tra sfilate e esposizioni di creazioni artigianali. La manifestazione attira appassionati e commercianti interessati alle caratteristiche di questi materiali e alla lavorazione artigianale. La mostra si svolge in un contesto internazionale, con l’obiettivo di valorizzare l’eccellenza di questi manufatti italiani.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’eccellenza artigianale di Torre del Greco ha preso vita a Londra il 15 aprile, con l’evento “Coral and Cammeos – Catwalk and Exhibition”, tenutosi presso l’Ambasciata d’Italia nel Regno Unito. Questo prestigioso incontro ha coinciso con la Giornata Nazionale del Made in Italy, celebrando i celebri materiali — il corallo e il cammeo — tipici della tradizione torrese. Nel panorama della gioielleria di alta gamma, l’evento rappresenta un’importante iniziativa di promozione del Sistema Italiano nel Regno Unito. L’obiettivo principale è valorizzare l’eccellenza della tradizione nella lavorazione del corallo e del cammeo, pezzi unici che costituiscono una vera e propria arte di questo distretto.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corallo e cammei affascinano Londra: tra sfilate e gioielli, un evento da non perdere.

Notizie correlate

Made in Italy, vetrina londinese per il corallo e i cammei di Torre del GrecoIn occasione della Giornata nazionale del Made in Italy 2026, si è svolto il 15 aprile presso l’Ambasciata d’Italia a Londra l’evento “Coral and...

Leggi anche: Insieme a collane, spille, bracciali. I gioielli più belli dalle sfilate della Paris Fashion Week, da Saint Laurent a Chanel

Contenuti utili per approfondire

Mac3, apre il Museo Virtuale di Corallo e Cammeo: primi visitatori stranieri, l’ingresso è gratisIl Museo Virtuale Corallo, Cammeo e Città di Torre del Greco apre ai visitatori con un calendario stabile ed orari definiti: a godere delle esposizioni un gruppo di studenti Erasmus in città. vesuviolive.it

Proposta la Igp per il corallo e il cammeo di Torre del GrecoPronta la proposta di riconoscimento IGP per il corallo e il cammeo di Torre Del Greco. L’iniziativa di Assocoral, affidata poi al Consorzio Corallo e Cammeo torrese, ora trova più sostegno e ... ilsole24ore.com