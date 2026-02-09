Frecciarossa Final Eight Coppa Italia 2026 | superati i 30.000 biglietti venduti

La vendita dei biglietti per la Final Eight di basket a Torino sta andando a gonfie vele. Sono già oltre 30.000 le tessere acquistate, un numero che sorprende e conferma l’interesse dei tifosi italiani. La manifestazione, presentata da Unipol, si svolgerà nel capoluogo piemontese, in una cornice storica per il basket nazionale.

La Frecciarossa Final Eight 2026, presentata da Unipol, prende forma a Torino in una cornice di prestigio e historically rilevante per il basket nazionale. L’evento, in programma dal 18 al 22 febbraio presso l’Inalpi Arena, vede otto squadre di vertice contendersi la 50ª Coppa Italia in una cornice sportiva di rilievo e con potenziale ritorno economico per il territorio. La Final Eight si svolgerà dal 18 al 22 febbraio all’Inalpi Arena. Sono stati venduti oltre 30.000 biglietti, segnale dell’interesse crescente del pubblico verso le partite decisive e verso le opportunità offerte dalle formazioni IBSA NextGen Cup, che dashedmente completano il programma dell’evento. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

