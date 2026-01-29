Ciclismo Abodi | Sicurezza al centro dei percorsi della Coppa Italia delle Regioni 2026

La sicurezza diventa il punto focale della prossima edizione della Coppa Italia delle Regioni del 2026. Abodi, tra gli organizzatori, spiega che l’intera manifestazione punta a mettere al primo posto la tutela dei ciclisti. Non basta discutere, ora si lavora concretamente per creare percorsi più sicuri e più curati nei dettagli. La priorità resta quella di evitare incidenti e garantire un evento più protetto, anche grazie a interventi mirati e controlli più stringenti.

“Il tema della sicurezza lo abbiamo messo anche visibilmente al centro, non solo del dibattito ma anche del percorso. Questo traguardo intermedio che va a premiare la sicurezza e che consente anche di avere una maglia, testimonia il nostro impegno ed è a tutti gli effetti un pezzo del valore della Coppa Italia delle Regioni”. Lo ha dichiarato il ministro dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine dell’evento di presentazione delle Coppa Italia delle Regioni 2026, promossa dalla Lega del Ciclismo Professionistico. L’evento si è tenuto presso l’Aula dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

