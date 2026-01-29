La sicurezza diventa il punto centrale anche nella corsa ciclistica della Coppa Italia delle Regioni. Abodi, che ha partecipato alla presentazione, ha sottolineato come l’organizzazione abbia puntato molto sulla tutela dei partecipanti, con misure specifiche messe in atto lungo tutto il percorso. La priorità è garantire che la competizione si svolga in condizioni sicure, anche per evitare incidenti durante le tappe.

Roma, 28 gen. - (Adnkronos) - “Il tema della sicurezza lo abbiamo messo anche visibilmente al centro, non solo del dibattito ma anche del percorso ciclistico. Questo traguardo intermedio che va a premiare la sicurezza e che consente anche di avere una maglia, testimonia il nostro impegno ed è a tutti gli effetti un pezzo del valore della Coppa Italia delle Regioni”. Lo ha dichiarato il ministro dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a margine dell'evento di presentazione delle Coppa Italia delle Regioni 2026, promossa dalla Lega del Ciclismo Professionistico. L'evento si è tenuto presso l'Aula dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Coppa Italia delle Regioni, Abodi: "La sicurezza è al centro anche del percorso ciclistico'"

La Coppa Italia delle Regioni torna con la sua terza edizione.

