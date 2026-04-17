Dopo la separazione, i diritti legati alla convivenza continuano a variare in base alle circostanze. Recentemente, una decisione giudiziaria ha stabilito che l'assegno di mantenimento viene interrotto e l’onere della prova spetta all’ex coniuge che intende dimostrare il diritto a riceverlo. La pronuncia si riferisce alla fine di un legame matrimoniale e alle conseguenze sulla gestione economica tra le parti.

Iniziare una nuova vita sentimentale dopo la separazione fa decadere ogni diritto a continuare a percepire l’ assegno di mantenimento: nel momento in cui cambiano le condizioni di vita, come sottolineato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza 5896 del 16 marzo 2016, vengono meno i presupposti per mantenere il beneficio maturato dopo la conclusione del matrimonio. L’ordinanza nasce dal ricorso di una donna contro una sentenza della Corte d'Appello di Milano. La 57enne, lasciatasi alle spalle il legame col marito, era tornata a convivere con un uomo col quale aveva già avuto in passato una relazione: la nascita di un nuovo nucleo familiare, pur basato sulla convivenza more uxorio e non più sul matrimonio, interrompe il diritto al mantenimento dal momento che viene meno il presupposto dell'inadeguatezza dei mezzi economici.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Convivenza dopo la separazione: stop all'assegno e onere della prova a carico dell'ex coniuge

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