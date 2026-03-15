Un video diffuso sui social ha portato a un vivace dibattito giuridico dopo le affermazioni di un magistrato, secondo cui nel processo penale spetta all’accusa dimostrare la colpevolezza dell’imputato, mentre il rispetto dell’innocenza si presuppone fino a prova contraria. La dichiarazione ha suscitato reazioni e discussioni tra professionisti del settore e pubblico.

Un video circolante sui social ha scatenato un acceso dibattito giuridico dopo le dichiarazioni del magistrato Henry John Woodcock, che ha affermato che il processo penale serve a dimostrare l’innocenza dell’imputato e non la sua colpevolezza. Questa posizione, sollevata nel contesto di uno Stato di diritto, è stata immediatamente contestata da Ivan Vizzari, cittadino preoccupato per una possibile inversione dei principi fondamentali della giustizia italiana. La questione tocca il cuore del sistema giudiziario: se l’onere della prova spetta all’accusa o se diventi un obbligo viene processato provare la propria innocenza. La risposta fornita dal direttore Feltri chiarisce che tale affermazione rappresenta un errore clamoroso che minaccia le garanzie costituzionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Processo penale: l’errore che ribalta l’onere della prova

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