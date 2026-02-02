Uomini in crisi | sparò al coniuge durante la separazione l’arma era di famiglia

Un uomo di 37 anni ha sparato alla moglie durante una discussione in campagna, vicino a Femina Arsa. La donna, di 45 anni, è stata ferita con un fucile che apparteneva alla famiglia. L’episodio è avvenuto al confine tra i due comuni in provincia di Benevento, in un momento di crisi legata alla separazione. La donna è stata portata in ospedale, le sue condizioni sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire la vicenda.

Un uomo di 37 anni ha sparato alla moglie, 45enne, con un fucile in una zona di campagna della frazione Femina Arsa, al confine tra Paduli e Sant'Arcangelo Trimonte, in provincia di Benevento. L'episodio è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì 2 febbraio 2026, in un contesto di separazione già in corso tra i coniugi. L'arma utilizzata era di proprietà della famiglia, non registrata a nome dell'uomo, ma presente nell'abitazione. La donna è stata colpita al torace ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Pio di Benevento, dove si trova in prognosi riservata. Le sue condizioni sono considerate serie, anche se non si prevedono complicazioni immediate.

