A Palagianello, i Carabinieri della locale Stazione hanno effettuato controlli straordinari nei punti vendita di scommesse, motivati dall’inaspettata crescita delle irregolarità riscontrate negli ultimi mesi.

Tarantini Time Quotidiano Nei giorni scorsi, a Palagianello, i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di un’attività ispettiva disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Taranto e condotta congiuntamente al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo presso alcuni punti vendita di scommesse. L’operazione, mirata al contrasto del lavoro irregolare e alla verifica della corretta applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha portato alla denuncia di un 38enne tarantino, amministratore unico di una società, con sede legale a Castellaneta e sede operativa a Palagianello. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Controlli straordinari dei carabinieri a Palagianello

