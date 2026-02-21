Gravi carenze igieniche in un ristorante al San Leonardo | attività sospesa

La Polizia Locale di Parma ha scoperto gravi problemi igienici in un ristorante di viale Piacenza, motivo per cui ha sequestrato cibi irregolari e sospeso l’attività in zona San Leonardo. Durante i controlli, sono state riscontrate condizioni di pulizia insufficienti e alimenti lasciati a rischio contaminazione. Il locale era aperto al pubblico nonostante le irregolarità. La sospensione durerà fino a quando non verranno ripristinate le condizioni di sicurezza.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, la Polizia Locale ha individuato nella zona di viale Piacenza una donna che vendeva in area pubblica generi alimentari senza licenza commerciale; i prodotti erano confezionati in sacchetti senza etichettatura e tracciabilità, requisiti fondamentali per garantire la sicurezza alimentare e la tutela del consumatore. A seguito degli accertamenti effettuati, gli alimenti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e la venditrice è stata sanzionata. Durante l’attività ispettiva sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie che rappresentavano un potenziale rischio per la salute pubblica.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Sospesa attività di ristorazione per gravi carenze igienicheNella giornata del 10 dicembre 2025, i carabinieri di Volterra e i NAS di Livorno hanno eseguito un controllo straordinario nel centro cittadino e nelle zone vicine, riscontrando gravi carenze igieniche che hanno portato alla sospensione dell’attività di un ristorante.

Agenti al mercato: sospesa la friggitoria di pesce per gravi carenze igienicheUna friggitoria di pesce nel mercato di Seveso è stata temporaneamente sospesa a causa di gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate durante controlli congiunti tra le autorità locali e l'Ats Veterinaria di Desio.

