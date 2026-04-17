Continuano i controlli contro lo spaccio di droga nella zona delle Cerbaie, nel comprensorio del Cuoio. Durante un’operazione recente, è stato smantellato un bivacco che veniva utilizzato per attività illecite. Le forze dell’ordine hanno portato avanti verifiche e perquisizioni, contribuendo a mantenere l’area sotto stretta sorveglianza. La lotta allo spaccio resta al centro delle attività di prevenzione nella regione.

SAN MINIATO – Prosegue l’attivita? di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona delle Cerbaie, nel comprensorio del Cuoio. Nella giornata del 15 aprile, i carabinieri della compagnia di San Miniato hanno portato a termine un vasto servizio coordinato di controllo del territorio, concentrando le forze nelle aree boschive e nei centri abitati dei comuni di Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno e Santa Maria a Monte. L’operazione, che ha visto l’impiego sinergico dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile insieme alle stazioni di Castelfranco, San Romano, Santa Maria a Monte e Santa Croce sull’Arno, e? stata supportata dalla competenza tecnica del Nucleo carabinieri cinofili di Pisa-San Rossore e del Nucleo Forestale di Calcinaia.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Controlli contro lo spaccio alle Cerbaie: smantellato un altro bivacco

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