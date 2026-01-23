L’Arma dei Carabinieri ha intensificato i controlli nelle Cerbaie, con operazioni mirate a contrastare lo spaccio nei boschi di Orentano. Sono stati smantellati un bivacco e svolti verifiche su cinque esercizi pubblici, 58 persone e 18 veicoli. L'obiettivo è garantire la sicurezza e mantenere l’ordine pubblico nel territorio, attraverso attività di controllo e prevenzione.

COMPRENSORIO Un bivacco degli spacciatori smantellato in un bosco di Orentano, cinque esercizi pubblici (tra bar e circoli) controllati, così come 58 persone e 18 veicoli. L’attività di monitoraggio delle vie d’accesso alle zone boschive ha portato all’elevazione di 4 sanzioni per violazioni al codice della strada. Sono i numeri del servizio di controllo del territorio contro lo spaccio di droga nei boschi delle Cerbaie effettuato dai carabinieri della compagnia di San Miniato (nucleo operativo e radiomobile) e delle stazioni di Castelfranco, San Romano e Ponte a Egola. L’operazione ha interessato le frazioni di Orentano, Villa Campanile, Galleno e Staffoli nei comuni di Castelfranco e Santa Croce e ha visto impegnati anche i militari del nucleo carabinieri cinofili di Pisa-San Rossore e del nucleo carabinieri forestali di Calci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lotta allo spaccio nei boschi. Controlli dell’Arma nelle Cerbaie

Spaccio di droga nei boschi del Comasco, più controlli: smantellato un bivacco e denunciato un uomo con il macheteA Como, i carabinieri di Cantù hanno intensificato i controlli nel territorio, con particolare attenzione allo spaccio di droga nei boschi e alla prevenzione di reati predatori.

