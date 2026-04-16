Blitz antidroga nel bosco delle Cerbaie | smantellato un bivacco realizzato da spacciatori

Nella mattinata di oggi, forze dell’ordine hanno effettuato un intervento nel bosco delle Cerbaie, sequestrando un bivacco utilizzato da spacciatori. L’operazione ha portato alla scoperta di materiali e attrezzature legate allo spaccio di droga, e ha portato alla identificazione di alcune persone presenti nell’area. L’attività rientra in una serie di operazioni volte a contrastare il fenomeno della droga nelle zone più frequentate della provincia di Pisa.

Continua senza sosta l’attività di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti nelle aree più sensibili della provincia di Pisa. Nella giornata di mercoledì 15 aprile i militari della Compagnia di San Miniato hanno condotto un vasto servizio di controllo del territorio, volto a colpire le.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Smantellato un altro bivacco di spacciatori nella zona delle CerbaieCASTELFRANCO DI SOTTO – Prosegue l’attivita? di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacentinelle aree a cavallo fra le province di... Maxi blitz antidroga nei boschi delle Cerbaie vicino Firenze, 6 persone arrestate e bivacchi smantellati6 arresti, 4 denunce e 15 bivacchi smantellati: questo il risultato di una maxi operazione antidroga condotta nelle ultime due settimane nelle aree... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Blitz della polizia a Quezzi: scoperto bosco della droga, arrestata una coppia; Blitz antidroga nel bosco: sequestrati 84 chili di droga; Como, blitz antidroga nei boschi: arrestato pusher 47enne dopo un tentativo di fuga a Orsenigo; Prato: tre arresti e 84 chili di droga sequestrati. Blitz della polizia a Quezzi: scoperto bosco della droga, arrestata una coppiaLe volanti della polizia di Stato hanno messo a segno un blitz antidroga a Quezzi, scoprendo una vera e propria casa nel bosco utilizzata come base per lo spaccio di cocaina ed ecstasy. Gli agenti, ... primocanale.it Droga nel bosco a Quezzi: scoperta base nascosta, due arrestiQuezzi, scoperto bosco della droga: blitz della polizia, arrestata una coppia. Sequestrati cocaina ed ecstasy in una base nascosta nel verde. ligurianotizie.it Blitz a Solduno nell’ambito di un’inchiesta antidroga: in casa quasi 50 grammi di stupefacente, già due gli arresti facebook Carabiniere ferito durante il blitz antidroga: madre lo colpisce per difendere il figlio x.com