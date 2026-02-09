Torre Annunziata bando per il contrasto del consumo di suolo

La Giunta Comunale di Torre Annunziata ha dato il via libera a quattro proposte per un bando pubblico della Regione Campania. Lo scopo è rinaturalizzare terreni che sono stati danneggiati o abbandonati. Ora si aspetta che il progetto prenda il via, con l’obiettivo di contrastare il consumo di suolo e migliorare l’ambiente locale.

Tempo di lettura: 2 minuti La Giunta Comunale ha approvato quattro proposte per il bando pubblico della Regione Campania per la rinaturalizzazione di suoli degradati. La misura, finanziata dal Ministero dell'Ambiente grazie al Fondo per il contrasto del consumo di suolo, ha come obiettivo quello di aumentare la permeabilità del suolo, ridurre l'effetto delle cosiddette " isole di calore" e migliorare la qualità dell'aria. L'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo ha approvato la partecipazione all'avviso pubblico candidando quattro diverse progetti per quattro diverse aree di Torre Annunziata.

