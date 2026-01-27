La Polizia di Stato ha sequestrato oltre 256 chili di sigarette nel Salento, arrestando un giovane di 21 anni. L'operazione si inserisce in un più ampio sforzo di contrasto al contrabbando di tabacchi, evidenziando l'impegno delle forze dell'ordine nella tutela della legalità nella regione.

Un’importante operazione condotta dalla Polizia di Stato ha portato, nella serata del 26 gennaio scorso, all’arresto nel Salento di un uomo del 2005, incensurato, ritenuto responsabile di contrabbando di tabacchi lavorati. L’attività, coordinata dalla Squadra Mobile della questura di Lecce, si è conclusa con il sequestro di oltre 256 chilogrammi di sigarette di provenienza illecita, prive del sigillo del monopolio di Stato. Il controllo è scattato nel tardo pomeriggio lungo la strada statale 613, nel territorio del comune di Trepuzzi, presso un’area di servizio. Gli agenti hanno sottoposto a verifica un furgone fermo per il rifornimento di carburante. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Contrabbando di tabacchi, sequestrati oltre 256 chili di sigarette: nel Salento arrestato un 21enne

Approfondimenti su Salento Contrabbando

Nel 2025, all'aeroporto d'Abruzzo sono stati sequestrati tabacchi di contrabbando, coinvolgendo 291 passeggeri e un valore di sanzioni pari a 236 mila euro.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Salento Contrabbando

Argomenti discussi: Padova, contrabbando di sigarette: sequestrate oltre 7 tonnellate di tabacco nascosto nel caffè; Sequestrate nel porto di Genova oltre 9 tonnellate di sigarette di contrabbando; Sette tonnellate di bionde di contrabbando sequestrate: arrestato il corriere; Padova, sequestrate sette tonnellate di sigarette: un arresto.

Lecce, maxi sequestro di sigarette di contrabbando: arrestato un giovaneOperazione della Polizia di Stato a Trepuzzi: 256 kg di sigarette di contrabbando sequestrati, arrestato un uomo del 2005. trmtv.it

Articoli con argomento: ‘tabacchi lavorati’Operazione della Polizia di Stato a Trepuzzi: 256 kg di sigarette di contrabbando sequestrati, arrestato un uomo del 2005. trmtv.it

Tv7 Tg. . CAMION PIENO DI TABACCHI DI CONTRABBANDO:UN ARRESTO - La prontezza dei baschi verdi di Padova ha consentito di scoprire un carico record di tabacchi di contrabbando e ha portato all’arresto di un cittadino di origini moldave. I dettagli ne - facebook.com facebook