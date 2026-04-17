Contrabbando di bionde | arrestato pluripregiudicato 1.090 pacchetti sequestrati

Nella provincia di Avellino, le forze di polizia hanno arrestato un uomo con precedenti penali, trovato in possesso di circa 22 chili di sigarette di contrabbando. Durante un controllo, sono stati sequestrati oltre mille pacchetti di sigarette di contrabbando, mentre l’arrestato è stato condotto in carcere. L’operazione si inserisce in un’attività di contrasto al traffico illecito di tabacchi.

Tempo di lettura: 2 minuti I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino hanno tratto in arresto un pluripregiudicato di origine napoletane e sottoposto a sequestro circa 22 Kg. di sigarette di contrabbando di varie marche. L’operazione di servizio è stata condotta dalle Fiamme Gialle del Nucleo Mobile del Gruppo Avellino che, nel corso delle attività di servizio per il controllo economico del territorio e a contrasto dei traffici illeciti, hanno intercettato e sottoposto a controllo in Atripalda, nei pressi dell’area destinata ad ospitare il mercato settimanale, un soggetto in possesso di diversi pacchetti di sigarette di varie marche, occultate in buste di cellophane, privi del contrassegno del Monopolio di Stato.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Contrabbando di “bionde”: arrestato pluripregiudicato, 1.090 pacchetti sequestrati Notizie correlate Contrabbando di tabacchi, sequestrati oltre 256 chili di sigarette: nel Salento arrestato un 21enneUn’importante operazione condotta dalla Polizia di Stato ha portato, nella serata del 26 gennaio scorso, all’arresto nel Salento di un uomo del 2005,... Leggi anche: Furti di antenne telefoniche e contrabbando di 'bionde', sconto di pena per 'Giacomino chin e' oro' Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Producevano sigarette e le vendevano all'estero: la fabbrica occulta in Friuli, scatta il blitz. Giro d'affari di decine di milioni; Giugliano sconto di pena per Giacomino chin d’oro | torna libero. Sigarette di contrabbando nel Tir, 7 tonnellate di 'bionde' nascoste tra i chicchi di caffè: sequestro record della Finanza, arrestato l'autistaPADOVA - Oltre 7 tonnellate di sigarette di contrabbando sono state sequestrate dalla Guardia di finanza di Padova. Si tratta di uno dei fermi più rilevanti mai effettuati su strada in Veneto. Oltre ... ilgazzettino.it Sigarette di contrabbando nel Tir, 7 tonnellate di tabacco nascosto tra i chicchi di caffè: sequestro record della Finanza, arrestato l'autista VIDEOL'autista del tir, di nazionalità moldava, è stato fermato dalla pattuglia del nucleo mobile del Gruppo Padova per un controllo. In base al documento di viaggio mostrato dal conducente, il mezzo ... ilgazzettino.it Zeta Luiss. . Giro di nera #1 Dai garage ai container, fino agli impianti clandestini: il contrabbando di sigarette cambia forma e cresce. Meno sbarchi, più produzione nascosta. Un sistema organizzato, industriale, sempre più vicino ai mercati. E spesso invisibile facebook Andorra, contrabbando di orologi di lusso: indagati 7 calciatori #CalcioinPillole x.com