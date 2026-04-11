Furti di antenne telefoniche e contrabbando di ' bionde' sconto di pena per ' Giacomino chin e' oro'

La Corte di Appello di Napoli ha deciso di concedere uno sconto di pena e la libertà a Giacomo Palma, 54 anni di Giugliano in Campania, noto anche come ‘Giacomin chin e’ oro’. L’uomo, ritenuto vicino al clan Mallardo e menzionato dal collaboratore di giustizia Giuliano Pirozzi, era coinvolto in un procedimento giudiziario legato a furti di antenne telefoniche e contrabbando di sigarette. La sentenza si è basata su decisioni giudiziarie recenti e sulla valutazione delle circostanze del caso.

Sconto di pena e libertà. E’ quanto stabilito dalla Corte di Appello di Napoli nei confronti di Giacomo Palma, 54enne di Giugliano in Campania detto ‘Giacomin chin e’ oro’ e secondo il collaboratore di giustizia Giuliano Pirozzi uomo di fiducia del ras Michele Di Nardo del clan Mallardo. Era. 🔗 Leggi su Casertanews.it Furti in serie dall'adolescenza all'età adulta, ladra chiede lo sconto di pena perché rubava da minorenneRicorso contro il rigetto della richiesta di unificare i reati sotto un unico disegno criminoso: andava considerato il fatto che alcuni reati erano... Marlboro di contrabbando, sequestrate oltre 9 tonnellate di 'bionde'I funzionari del reparto antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Genova e i finanzieri del comando provinciale di Genova hanno...