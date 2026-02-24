Nastri d’argento 2026 annunciati finalisti per Migliori Documentari

Nastri d’Argento 2026, la scelta dei finalisti per i Migliori Documentari si è concentrata su produzioni che esplorano temi sociali e culturali. La commissione ha analizzato oltre venti titoli, selezionando dieci candidati che mostrano una forte attenzione alla realtà quotidiana. La presenza di registi emergenti si combina con lavori di autori affermati, creando un panorama vario e stimolante. La decisione finale arriverà nelle prossime settimane, lasciando incerte le sorti di alcuni titoli.

Roma, 24 feb. (askanews) – Musica grande protagonista anche ai Nastri d’Argento nella selezione dei titoli che si contendono i Nastri d’Argento 2026 per i migliori Documentari realizzati nel 2025. La selezione finale dei candidati ai Premi dei Giornalisti Cinematografici sarà completata da alcuni Premi speciali che verranno annunciati e consegnati lunedì prossimo 2 marzo al Cinema Barberini di Roma. La Selezione speciale, eccezionalmente di sei titoli, dedicata quest’anno, dopo Arte e Sport, ai documentari che raccontano artisti molto amati, è composta da “Andando dove non so. Mauro Pagani, una vita da fuggiasco” di Cristiana Mainardi, “Nel blu dipinti di rosso” di Stefano Di Polito, “Nino. 🔗 Leggi su Ildenaro.it I NASTRI D'ARGENTO COMPIONO 80 ANNII Nastri d’Argento celebrano 80 anni di storia, un traguardo ricco di emozioni e ricordi indelebili. Leggi anche: AFI Awards 2025: annunciati i 10 migliori film e le 10 migliori serie dell’anno Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: NASTRI D’ARGENTO DOCUMENTARI 2026; Nastri d’argento 2026, annunciati finalisti per Migliori Documentari; Attitudini: Nessuna è il Documentario dell’anno ai Nastri d'Argento; Looking for Nivola finalista ai Nastri d’Argento 2026. Nastri d’Argento 2026, i migliori Documentari finalistiMusica grande protagonista anche ai Nastri d’Argento nella selezione dei titoli che si contendono i Nastri d’Argento 2026 per i migliori Documentari ... ciakmagazine.it Nastri d'argento 2026, annunciati finalisti per Migliori DocumentariRoma, 24 feb. (askanews) - Musica grande protagonista anche ai Nastri d'Argento nella selezione dei titoli che si contendono i Nastri d'Argento ... spettacoli.tiscali.it COME È SUONATA LA BERLINALE 76, DA CHARLI XCX AI JUDAS PRIEST I film a tema musicale da non perdere: documentari, biopic e incursioni pop Leggi tutto https://www.rockol.it/news-757149/berlinale-76-film-migliori-musica-charli-xcx-judas-priest - facebook.com facebook