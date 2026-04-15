Alisson Santos è al centro dell’attenzione in vista della partita tra Napoli e Lazio di sabato 18 aprile alle 18:00. L’allenatore ha deciso di valutare se inserirlo come titolare, rendendolo un elemento chiave nelle scelte tattiche. La sua presenza potrebbe influenzare le strategie della squadra, che si prepara a sfidare la formazione avversaria in una sfida importante del campionato.

? In Sintesi Alisson Santos è il grande interrogativo tattico di Antonio Conte in vista di Napoli-Lazio, in programma sabato 18 aprile alle 18:00. Il brasiliano arriva dalla migliore prestazione individuale di Parma-Napoli: cinque tiri totali, primo nella classifica del Tardini, pur partendo dalla panchina. Un rendimento che racconta la sua capacità di accendere la luce in ogni frangente. In stagione ha già firmato i gol decisivi contro Roma e Torino e ha servito l’assist no-look per Olivera contro il Milan. Sul fronte mercato il futuro è tracciato: il Napoli lo riscatterà dallo Sporting Lisbona per 16,5 milioni. L’operazione firmata da Manna a gennaio (prestito oneroso da 3,5 milioni con opzione di acquisto) si è rivelata uno dei migliori affari dell’anno.🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Alisson Santos vuole una maglia da titolare contro la Lazio. Il Jolly di Conte non è solo uno spaccapartite

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