Referendum sulla giustizia il Tar del Lazio respinge il ricorso | confermata la data del 22 e 23 marzo

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dei promotori della raccolta firme alternativa sul referendum sulla giustizia. La data rimane confermata: 22 e 23 marzo. I giudici hanno deciso di non accogliere le richieste, confermando così la data stabilita per il voto.

Il Tribunale amministrativo del Lazio ha rigettato il ricorso presentato dai quindici promotori di una raccolta firme alternativa in merito al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. Nella pronuncia, i giudici amministrativi hanno ritenuto infondato il ricorso, confermando la validità del decreto presidenziale. Il Tar ha sottolineato che la normativa di riferimento ha l’obiettivo di garantire che la legge di riforma costituzionale, approvata dal Parlamento con maggioranza assoluta, sia sottoposta al giudizio dei cittadini entro tempi definiti e senza ritardi procedurali. La sentenza ha ribadito che, in base all’articolo 138 della Costituzione, l’iniziativa referendaria spetta al primo tra i soggetti abilitati – un quinto dei membri di una Camera, cinque consigli regionali o cinquecentomila elettori – che abbia presentato la richiesta di referendum.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

