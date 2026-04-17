Consonno rinasce in arte | l’incanto delle rovine a Galbiate

A Galbiate, dal 20 aprile al 29 maggio, sarà allestita una mostra dedicata alle rovine di Consonno, un ex centro abitato abbandonato. Le artiste locali Jo Lissoni e Nina Heart presenteranno un percorso espositivo intitolato Consonno: tracce di un sogno interrotto, che mette in evidenza le tracce e le suggestioni di un luogo che ha conosciuto un passato di trasformazioni e abbandono. La mostra si svolge in un contesto di valorizzazione artistica delle testimonianze di questa località.

Le artiste lariane Jo Lissoni e Nina Heart porteranno a Galbiate, dal 20 aprile al 29 maggio, un percorso espositivo intitolato Consonno: tracce di un sogno interrotto. L’iniziativa, che si terrà presso il municipio locale, trasforma il declino del celebre borgo brianzolo in un’esperienza visiva attraverso opere realizzate con la firma collettiva JeieN. L’esposizione si presenta come una narrazione stratificata che utilizza tecniche miste su tela per restituire l’essenza di quel luogo sospeso nel tempo. Le autrici hanno combinato scatti fotografici originali a interventi grafici con acrilici e tratti precisi, arricchendo le composizioni con foglia d’oro e frammenti naturali prelevati direttamente tra le rovine della località.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Consonno rinasce in arte: l’incanto delle rovine a Galbiate Notizie correlate Milano: l’ex cinema De Amicis rinasce come tempio delle aste d’arteIl cuore pulsante della cultura milanese si rigenera nel centro storico della città, dove l’ex Cinema De Amicis, rimasto silente per oltre due... Mediterranea Arte e istituto Inveges insieme per Gibellina: "Arte che rinasce”Un percorso educativo prende forma a Sciacca coinvolgendo studenti e operatori culturali.