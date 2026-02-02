Mediterranea Arte e istituto Inveges insieme per Gibellina | Arte che rinasce

A Sciacca si apre il progetto “Arte che rinasce”, nato dall’unione tra l’istituto Inveges e Mediterranea Arte. L’obiettivo è coinvolgere studenti e cittadini in un percorso che unisce educazione, arte contemporanea e ricordo di Gibellina. L’iniziativa mira a far rivivere il ricordo della città attraverso mostre, laboratori e incontri sul tema della rinascita. La prima tappa si svolge proprio in questi giorni, con l’intento di coinvolgere la comunità locale e trasmettere un messaggio di speranza e rinascita.

Un percorso educativo prende forma a Sciacca coinvolgendo studenti e operatori culturali. Laboratori, curatela e comunicazione per avvicinare i ragazzi ai linguaggi della creatività contemporanea Un progetto scolastico che unisce educazione, arte contemporanea e memoria dei luoghi. A Sciacca prende il via "Arte che rinasce – Memoria e rinascita: il respiro di Gibellina", iniziativa promossa dall'istituto comprensivo statale Agostino Inveges in collaborazione con Mediterranea Arte, che assume il ruolo di partner scientifico. Il progetto si inserisce nel programma delle attività legate a Gibellina Capitale dell'arte contemporanea e nasce con l'obiettivo di avvicinare gli studenti ai linguaggi dell'arte attraverso un percorso strutturato, capace di coniugare studio, sperimentazione e consapevolezza critica.

