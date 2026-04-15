Milano | l’ex cinema De Amicis rinasce come tempio delle aste d’arte

A Milano, nel centro storico, l’ex Cinema De Amicis, chiuso da più di vent’anni, è stato riqualificato e ora ospita un’area dedicata alle aste d’arte. L’edificio, fino a poco tempo fa inattivo, è stato riaperto e rinnovato, trasformandosi in un punto di riferimento per il settore artistico e culturale della città. La riqualificazione prevede spazi dedicati alle esposizioni e alle vendite di opere d’arte, consolidando il ruolo del quartiere come polo culturale.

Il cuore pulsante della cultura milanese si rigenera nel centro storico della città, dove l’ex Cinema De Amicis, rimasto silente per oltre due decenni, torna a respirare sotto una nuova veste. La storica sala cinematografica, chiusa definitivamente nel 2002 e rimasta vuota dopo un breve periodo di occupazione da parte di un collettivo, è stata trasformata in un polo strategico dedicato al collezionismo e alle aste d’arte. L’iniziativa è guidata da Kruso Art, realtà che ha acquisito il complesso nel 2024, investendo 6 milioni di euro in un meticoloso progetto di ristrutturazione per restituire vita a 780 metri quadri di spazio. L’inaugurazione ufficiale del nuovo hub avviene proprio oggi, mercoledì 15 aprile 2026, con un evento che segna il ritorno dell’arte nelle sale che un tempo accoglievano i grandi maestri del grande schermo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano: l’ex cinema De Amicis rinasce come tempio delle aste d’arte Notizie correlate Milano: Conca De Amicis rinasce, un quartiere storico diventa laboratorio d’arte e design urbano.Milano punta su arte, design e artigianato per riqualificare un’area storica del centro. Dal cinema alle aste: rinascita da 6 milioni per l’ex De AmicisUn investimento da 6 milioni di euro ha permesso la riapertura dell’ex cinema De Amicis, trasformando un vuoto urbano rimasto inerte per oltre due... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Kruso Art riapre l’ex Cinema De Amicis e a Milano nasce un nuovo hub per aste e collezionismo; A Milano apre una casa d’aste all’interno di un ex cinema; Kruso Art inaugura una nuova sede nell’ex Cinema De Amicis di Milano; Kruso Art: la nuova sede è in un ex cinema dismesso a Milano. Kruso Art riapre l’ex Cinema De Amicis e a Milano nasce un nuovo hub per aste e collezionismoLa casa d’aste inaugura la nuova sede nel centro storico dopo il recupero del cinema chiuso dal 2002. Il debutto delle vendite il 15 aprile con una single-owner sale di arte contemporanea. milanofinanza.it Kruso Art inaugura una nuova sede nell’ex Cinema De Amicis di MilanoUn angolo di Milano rinasce come luogo di cultura e collezionismo. Kruso Art - parte del gruppo bancario Kruso Kapital ... design.pambianconews.com A Milano qualcosa si muove, e non poco. Ci sono voci sempre più insistenti: il Milan non sarebbe totalmente convinto di puntare su Allegri. Non per mancanza di rispetto, ma per una questione di visione. Si parla di un club che vuole cambiare pelle. Più corag - facebook.com facebook Dopo la terribile caduta ai Giochi olimpici invernali di Milano Cortina, la sciatrice Lindsey Vonn è potuta rientrare negli Stati Uniti per curarsi e oggi si separa dalla sua casa di Beverly Hills x.com