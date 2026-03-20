Il Comune di Ferrara ha avviato un protocollo per facilitare il dialogo tra istituzioni e realtà economiche locali. L’obiettivo è creare un collegamento più diretto tra dati, bisogni e risorse del territorio, cercando di mettere ordine nel complesso quadro delle politiche del lavoro. La misura mira a rafforzare la collaborazione tra le parti coinvolte, favorendo un dialogo più fluido e strutturato.

C’è un filo rosso che lega dati, istituzioni e bisogni reali del territorio. È da lì che parte il nuovo tentativo del Comune di Ferrara di rimettere ordine nel mosaico – spesso frammentato – delle politiche del lavoro. E lo fa con un atto che ambisce a diventare modello: il " Protocollo per le Politiche del Lavoro e lo Sviluppo di Ferrara ", siglato in Consiglio comunale, che segna un cambio di passo nella governance locale. L’idea di fondo è semplice quanto ambiziosa: mettere attorno allo stesso tavolo tutti gli attori che, a vario titolo, incidono sul mercato del lavoro. Non solo istituzioni, ma anche mondo produttivo, sindacati, sistema sanitario e università. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lavoro, un protocollo per fare rete: "Facilitare il dialogo tra istituzioni e realtà economiche del territorio"

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