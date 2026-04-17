Consiglieri d' opposizione | Sulla movida tante dichiarazioni inutili è tempo di decisioni e atti

I gruppi di opposizione di centrosinistra nel consiglio comunale di Brindisi hanno diffuso una nota critica, affermando che sulla questione della movida si sono pronunciate molte dichiarazioni ma mancavano azioni concrete. La loro reazione è stata pubblicata dopo un incontro tra sette consiglieri e il sindaco, in cui si è discusso della situazione legata alla vita notturna della città.

BRINDISI - “Sulla movida, ormai, si è superato ogni limite”. È la reazione congiunta, fatta pervenire con una nota, dei gruppi di opposizione di centrosinistra nel consiglio comunale di Brindisi, a margine dell'incontro tra sette loro colleghi e il sindaco Giuseppe Marchionna. “Dai comunicati che.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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