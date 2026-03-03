Nella notte, gruppi di individui hanno utilizzato estintori per spruzzare schiuma e polvere su veicoli parcheggiati, causando danni a diverse auto. Contestualmente, sono stati danneggiati alcuni cartelli della segnaletica pubblica. L’opposizione ha commentato l’incidente chiedendo maggiore attenzione sulla sicurezza e sulle misure di prevenzione. Nessuna persona è stata ancora identificata o fermata.

Hanno preso degli estintori e poi hanno spruzzato schiuma e polvere sulle auto in sosta e hanno danneggiato cartelli della segnaletica pubblica. Gli atti vandalici compiuti a San Mauro Pascoli l’altra notte, opera di ignoti, che hanno colpito via dei Mille e via Del Centro, sono stati condannati dal sindaco Moris Guidi e hanno provocato l’intervento del gruppo consiliare di minoranza ’San Mauro Futura’ che sollecita l’amministrazione comunale a un cambio di passo immediato. Pur accogliendo con favore la ferma condanna espressa dal sindaco, l’opposizione sottolinea come la solidarietà e i post sui social non siano sufficienti a fronte di una micro-criminalità in netta ascesa sull’intero territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Atti vandalici, l’opposizione incalza sulla sicurezza

